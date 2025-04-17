بنك الإسكان ينفذ مناورة إخلاء لموظفي مبنى الإدارة الإقليمية

وطن: نفذت طواقم التدريب في مديرية الدفاع المدني بمحافظة رام الله والبيرة، سيناريو تمرين متعدد المهام وإخلاء لموظفي بنك الإسكان- مبنى الإدارة الإقليمية، وذلك وفقا لخطة الاخلاء المعتمدة وبالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك.

ويهدف هذا التمرين الذي يندرج ضمن خطة استمرارية الاعمال في البنك الى تفعيل دور فرق الطوارئ ورفع جاهزية الموظفين لتطبيق عملية اخلاء سريعة وسليمة وآمنة وفقا للمعايير الدولية المطبقة اثناء وقوع سيناريوهات قد تستدعي الاخلاء، وبشكل منظم لحماية وسلامة موظفي وعملاء البنك.

وبدوره ثمن المدير الاقليمي لبنك الاسكان السيد أسامة حرزالله جهود الدفاع المدني، مؤكدا على حرص البنك على تطبيق بنود سياسة استمرارية الاعمال بما في ذلك اختبار الخطط الموضوعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة بشكل فعلي وجدي لضمان امن البنك وموظفيه والمراجعين، كما وأكد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع الدفاع المدني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

يشار بأن هذا التمرين شمل كافة اقسام الادارة الاقليمية، حيث تم تقديم التوجيهات والارشادات لهم من قبل طاقم الدفاع المدني، وقد عبر الموظفين عن امتنانهم لرجال الدفاع المدني وتعاونهم، وأكدوا على مدى الاستفادة من الارشادات المقدمة، وأهمية عقد التمرين ودوره في الحفاظ على السلامة العامة.