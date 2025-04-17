إطلاق مشروع المناظرات المدرسية حول المشاركة السياسية للمرأة

وطن: افتتح اللقاء التدريبي الأول لمشروع "المناظرات المدرسية حول المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين"، الذي تطلقه وزارة شؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للثقافة والتربية والعلوم.

ويستهدف التدريب، الذي تقوم به مؤسسة عبد الله داوود، معلمي ومشرفي المدارس الحكومية في المرحلة الإعدادية في عدد من المحافظات، لتمكينهم من نقل المهارات والمعارف إلى الطلبة، ضمن مشروع يعزز الحقوق والمشاركة المدنية والسياسية للمرأة، ويهدف إلى نشر ثقافة الحوار البناء، والوعي بالحقوق، وتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء.

وافتتحت ثريا حجة، مدير المشاريع في وزارة شؤون المرأة، اللقاء وشددت على أهمية البرنامج التدريبي في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وتمكين الشباب من الدفاع عن العدالة والمساواة عبر الحوار.

وأكدت نهاية الطيراوي مدير عام التثقيف المجتمعي، في كلمة وزارة شؤون المرأة أن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، انسجاماً مع رؤية الحكومة وأولويات عمل الوزارة التي تركز على تمكين المرأة على المستويات السياسية، الاقتصادية، القانونية والاجتماعية، وخلق روح البحث، والتحليل، والمشاركة الفاعلة لدى الطلبة.

من جهته أكد مدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم، حامد أبو مخو، على أهمية ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية للمرأة بين طلاب المدارس، مشدداً على حرص الوزارة على دمج قضايا المرأة في الأنشطة التربوية المختلفة. كما أشاد بكفاءة المشرفين التربويين المشاركين في التدريب وقدرتهم على نقل هذه المفاهيم بشكل فعّال، معبّراً عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، لما لها من دور في تطوير وعي الطلبة وتعزيز مفاهيم المساواة والعدالة

وألقت ممثلة اللجنة الوطنية، القائم بأعمال مدير عام البرامج والمشاريع إيرين صدقة، كلمة اللجنة نقلت فيها تحيات أ.د. علي زيدان أبو زهري، رئيس اللجنة الوطنية، مؤكدة حرص اللجنة على توفير مشاريع نوعية ممولة من "اليونسكو" و"الألكسو" و"الإيسيسكو"، لدعم المؤسسات التربوية والثقافية الفلسطينية وتعزيز حضورها المعرفي. وأعلنت عن إطلاق مشروع "المناظرات المدرسية"، بتمويل من "الإيسيسكو" وتنفيذ وزارة شؤون المرأة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تمكين الطلبة من التعبير عن آرائهم، وتناول قضايا المجتمع، وتعزيز وعيهم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، من خلال ثقافة الحوار وقبول الآخر.

يذكر أن هذا المشروع يمثل بداية للتدريب على مهارات العمل السياسي وصنع القرار من المراحل التعليمية المختلفة، ويشمل ثماني مدارس موزعة على أربع محافظات: جنين، القدس، نابلس، والخليل، ضمن الفئة المستهدفة لطلبة المرحلة الإعدادية، انسجاماً مع رؤية الوزارة الداعمة لدور الشباب.