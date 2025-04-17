الاحتلال يقتحم "بركة الكرمل" الأثرية لتأمين اقتحام المستوطنين بلدة يطا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة يطا جنوب الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين "بركة الكرمل" الأثرية.

وأشار الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منطقة الكرمل الأثرية، وأغلقت طرقا مؤدية إليها، وأن قناصة اعتلوا أسطح منازل، وذلك لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين للموقع الأثري لتأدية طقوس توراتية بحجة الأعياد اليهودية.

وأضاف مخامرة أن موقع البركة منطقة أثرية تاريخية حفرها الكنعانيون لجمع مياه الأمطار والينابيع لاستخدامها في سقاية المواشي والمزروعات.