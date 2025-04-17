غانتس يحذر من "خداع إيراني" ويدعو لضربها عسكريا

وطن: وصف بيني غانتس، زعيم حزب "المعسكر الرسمي" والوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي "النظام الإيراني بأنه يمارس الخداع المنظم لشراء الوقت".

وقال بيني غانتس في تصريح اليوم الخميس، إن "إيران تمارس الخداع ولا يجب تفويت فرصة ضربها" مضيفا أن "كل من يعرف النظام الإيراني يمكنه أن يرى محاولات الخداع".

وأشار إلى أن إيران "أضعف من أي وقت مضى، ولذلك تحاول كسب الوقت".

وأضاف أنه لدى إسرائيل نافذة تاريخية ضيقة وفرصة للعمل "هذا هو الوقت لتنسيق هجوم مع الأمريكيين، وسلسلة من العمليات التي ستغير وجه الشرق الأوسط".

وتابع "لا يجوز التردد، ولا يجوز تفويت هذه الفرصة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت نقلا عن مصادر بأن إسرائيل كانت تنوي ضرب المواقع النووية الإيرانية في مايو القادم، لكنها تخلت عن الفكرة لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يؤيد ذلك.

وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء أن إسرائيل كانت مقتنعة بأن الولايات المتحدة ستشارك بشكل فعال في إعداد الهجوم، وستوفر لتل أبيب الحماية من أي ضربة انتقامية محتملة من جانب إيران. وكان الهجوم يهدف إلى شل جهود طهران الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية لمدة عام على الأقل.