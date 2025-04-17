استشهاد لبناني في قصف اسرائيلي لدراجة جنوب لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، استشهاد لبناني في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت فيها دراجة نارية عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأطلق جيش الاحتلال صباح اليوم النار باتجاه لجان كشف الأضرار التابعة لمجلس الجنوب في أطراف بليدا جنوب لبنان.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مسبق الصنع في بلدة البستان دون وقوع إصابات.

هذا ويصعد جيش الاحتلال منذ يوم أمس الأربعاء عمليات الاستهداف للمنازل والغرف الجاهزة الصنع، مدعيا أنها "بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله".