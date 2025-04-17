في يوم الاسير.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 يهيب بالمؤسسات الحقوقية العالمية لرفع صوتها دفاعا عن الاسرى من اجراءات الاحتلال

وطن: أهاب المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 اليوم الخميس في ذكرى يوم الاسير الفلسطيني بالمؤسسات الحقوقية العالمية لرفع صوتها دفاعا عن المدافعين عن فلسطين وحقوقها ولمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الاسرى الأبطال وضمان حصولهم على حقوقهم في ظروف انسانية وتعزيز الضغط لإطلاق سراحهم.

وطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 في بيان وصل وطن نسخة منه، بالشروع الفوري في تطبيق اتفاق بكين بما يضمن العودة إلى الشعب لانتخاب مجلس وطني فلسطيني كخطوة رئيسة في إعادة بناء منظمة التحرير بمشاركة كل القوى الفلسطينية الفاعلة خصوصا قوى المقاومة "حماس والجهاد الإسلامي" مما يعزز دور منظمة التحرير في تمثيل شعبنا في الداخل والخارج وتوحيد الشعب في الدفاع عن حقوقه.

نص البيان:

الحرية لأسرانا والنصر لشعبنا والهزيمة لمؤامرة تصفية حقوقنا

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أبناء شعبنا البطل

اسرانا البواسل:

يحل يوم الاسير الفلسطيني السابع عشر من نيسان هذا العام وشعبنا وفي طليعته اسرانا يواجهون تحديات ومخاطر مصيرية تشكل امتدادا لمسيرة النضال الوطني التي يخوضها شعبنا منذ قرن ونيف من الزمن مقدما الشهداء والجرحى والأسرى، الذين شكوا طليعة النضال وراس الحربة في الدفاع عن الشعب وحقوقه ومع التضحيات الجسام تتواصل المؤامرات الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا ومحاولات تهجيره، واقتلاعه من أرضه، مشاريع ومؤامرات لن يكون مصيرها إلا الهزيمة والفشل شأن المشاريع التي لم تتوقف منذ الغزوة الاستعماري الصهيوني لبلادنا.

لقد عمد أسرانا تضحياتهم من خلال الشهداء الذين قضوا في اقبية التحقيق أو خلال نضالهم من أجل حقوقهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، أو من خلال التصدي للتنكيل بهم، أو القتل العمد والإهمال الطبي، كما قدم الأسرى نماذج في الصبر والصمود والبطولة فكانوا الوحيدين من بين أسرى الحرية في العالم الذين قضى بعضهم أكثر من ثلاثة عقود ونصف من أعمارهم خلف القضبان، ولعل ما نشهده اليوم من تصعيد في التنكيل بأسرانا وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومصادرة كافة وسائل واحتياجات الحياة، التي انتزعها الأسرى بأمعائهم الخاوية عبر نضال استمر لعقود، تصادر هذه الاحتياجات ويتحول أكثر من 15,000 أسير إلى رهائن دون أية حقوق، نصت عليها الاتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية، هذه الوحوش البشرية تنهش لحم اسرانا الذين فقدوا عشرات الآلاف من أطنان اللحم البشري جراء التجويع المستمر، وهذه اساليب وفرق التنكيل من "متسادا إلى نحشون وكيتر" بالكلاب البوليسية والغاز والهراوات وأدوات القمع والتنكيل تبطش يوميا بأسرارنا الصامدين، وهذا الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات خلال أشهر قليلة، وهذا الانقطاع عن الأهل والعالم الخارجي يجعل اسرانا معزولين عن أهلهم وعن الحياة الإنسانية في وقت تمنع فيه المؤسسات الحقوقية الإنسانية الدولية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم غير الإنسانية.

وفي سياق إحياء يوم الاسير الفلسطيني لا يمكن إلا أن نذكر بكل التقدير والعرفان أولئك المتضامنين الاحرار المناضلين الأممين مع شعبنا ونضاله وحقوقه في دول العالم وعلى رأسهم المناضل جورج عبدالله الذي يقبع ظلما في سجون فرنسا منذ 41 عاما، كما يتعرض كثير منهم للملاحقة والتضييق والاعتقال كما حصل مع المتضامنين من بال اكشن pal action) ) و يوث ديماند youth demand)) في بريطانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وإذ نحيي وقفتهم الباسلة إلى جانب نضال شعبنا المشروع وحقوقه العادلة فإننا ندين ما يتعرضون له من تضييق على حرياتهم من قبل الشرطة والأجهزة البوليسية ونطالب الدولة وكل أحرار العالم بكف يدهم عن مناضلي الإنسانية الذين يؤمنون بقيم العدالة والحرية وحقوق الشعوب كما نهيب بالمؤسسات الحقوقية العالمية رفع صوتها دفاعا عن المدافعين عن فلسطين وحقوقها كما رفع الصوت في مواجهة إجراءات الاحتلال بحق اسرار الفلسطينيين الأبطال وضمان حصولهم على حقوقهم في ظروف انسانية وتعزيز الضغط لإطلاق سراحهم.

‏إننا في المؤتمر الشعب الفلسطيني 14 واذن نحي جماهير شعبنا وأسرانا الأبطال في هذا اليوم النضالي ومعنا كل أحرار العالم، وإذ يفصلنا عن جلسة "المجلس المركزي الفلسطيني" أسبوع فإننا نؤكد لا شرعية هذا المجلس الذي ظل غائبا خلال سنة ونصف من الابادة الجماعية والتجويع والقتل والتدمير الذي يتعرض له شعبنا في غزة وفي الضفة ، ولا شرعية وعدم إلزامية اي من القرارات التي تصدر عنه فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، وكذلك هيئات السلطة الفلسطينية ونطالب بالشروع الفوري في تطبيق اتفاق بكين بما يضمن العودة إلى الشعب لانتخاب مجلس وطني فلسطيني كخطوة رئيسة في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل القوى الفلسطينية الفاعلة خصوصا قوى المقاومة "حماس والجهاد الإسلامي" مما يعزز دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل شعبنا في الداخل والخارج ويمكنها من توحيد الشعب في الدفاع عن حقوقه ومواجهة التحديات.

‏الحرية لأسرانا البواسل والنصر لشعبنا والهزيمة للاحتلال ومؤامراته

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المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 فلسطين 17‏/4‏/2025