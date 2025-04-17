وزارة الصحة في غزة: 40 شهيدا و73 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

وطن: ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 51,065 شهيدا، و116,505 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 1,691 شهيدا، و4,464 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي.

وقالت الوزارة، إن 40 شهيدا، و73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.