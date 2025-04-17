تتضمن استديو بمعدات حديثه: شبكة فلسطين الإخبارية تطلق منصة "بودكاست" حياة لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم

رام الله - وطن: أطلقت شبكة فلسطين الإخبارية PNN)) منصة جديدة تحت عنوان "بودكاست حياة"، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية من خلال القصص والتجارب الواقعية، ونقل الصورة الحقيقية لفلسطين إلى العالم.

وحضر فعالية إطلاق "بودكاست حياة" محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا وعضوي المجلس الاداري لنقابة الصحفيين موسى الشاعر وحسن عبد الجواد وممثلي مؤسسات وفعاليات شعبية واهلية عدة.

وقام المحافظ واعضاء نقابة الصحفيين ومدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN بقص شريط الافتتاح لاستوديو "بودكاست حياة" والاطلاع على محتوياته مقدمين تهانيهم للشبكة وطواقمها على هذا الانجاز.

وكانت عريفة الحفل الصحفية رنا عوينة قد رحبت في بداية فعاليات إطلاق بودكاست حياة قد افتتحت الفعالية بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شعبنا كما شكرت كافة المؤسسات على حضورهم ودعمهم واكدت على سعي الشبكة للتطور في كل مجالات العمل.

وقال محافظ محافظة بيت لحم ان إطلاق منصات اعلامية فلسطينية وطنية يساهم في نقل الرسالة الفلسطينية الى كل انحاء العالم من جهة ويعزز قوة المجتمع الفلسطيني من الجهة الاخرى حيث تعمل وسائل الاعلام ومنها شبكة فلسطين الاخبارية على تسليط الضوء على قضايا المواطنين وحقوقهم وهذا ما تسعى اليه الجهات الرسمية والاهلية لتعزيز ثقافة حرية الراي.

واوضح ابو عليا ان شبكة فلسطين الاخبارية تعتبر احد اهم وسائل الاعلام الفلسطينية الرائدة التي تعمل على تطوير قطاع الاعلام مشددا على تجربتها الغنية في تقديم محتوى اعلامي هادف بعيدا عن المناكفات السياسية وبعيدا عن الانتقاد الغير مهني والغير بناء مشددا في الوقت ذاته على اهمية النقد البناء لأنه يساهم في تعزيز وتنمية وتقوية المجتمعات.

وعبر عن امله ان تكون منصة البودكاست التي تطلقها شبكة فلسطين الاخبارية منصة جديدة تساهم بخدمة المجتمع بشكل مهني واداء ومحتوى يخدم شعبنا الفلسطيني.

بدوره قال منجد جادو، مدير شبكة PNN الاخبارية، إن “بودكاست حياة” يأتي في إطار إيمان الشبكة بالتطور والتجديد رغم التحديات، مشيرًا إلى أن المنصة ستركز على رواية القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، وتساهم في إثراء المحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وأضاف جادو: “نحن نؤمن بالحياة الفلسطينية وبضرورة إيصالها إلى كل أنحاء العالم، ومن خلال هذه المنصة نسعى إلى نقل التجارب من جيل إلى جيل، وبناء أرشيف صوتي يعكس الواقع الفلسطيني بكل أبعاده".

من ناحيته قال موسى الشاعر عضو المجلس الإداري للنقابة أهمية هذه الخطوة، معتبرًا أن المنصة تعكس جدية شبكة PNN في مواصلة رسالتها الإعلامية، وتسليط الضوء على قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، والتركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية بهدف معالجتها.

ووصف إطلاق المنصة بأنه “تطور مهم في إيصال صوت القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أن الإعلام الفلسطيني يلعب دورًا محوريًا كأحد أدوات النضال في وجه الاحتلال.

وفي ختام حديثه وجه الشاعر تحية لكل الزملاء الصحفيين الذين بذلوا وقدموا دمائهم من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية لجميع أنحاء العالم.

وذكر أن عدد الشهداء الصحفيين في غزة، 210 شهيد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، قال الناشط منذر عميرة: “بودكاست حياة هو صوت المقهورين، هو تعبير صادق عن قضايا الإنسان الفلسطيني الذي لا يزال صوته يعلو رغم القهر والمعاناة”.

وفي الختام تسعى منصة "بودكاست حياة" لتكون منبرًا حرًا يروي قصص الفلسطينيين، ويبرز تفاصيل الحياة اليومية في ظل التحديات، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.