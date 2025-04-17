بوتين يشكر قيادة حماس ويشيد بالعلاقة مع الفلسطينيين خلال لقاء جمعه بالمحتجزين الروس الذين افرج عنهم من غزة

رام الله - وطن: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، برعايا روس كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر، وقال إن العلاقات طويلة الأمد بين موسكو والفلسطينيين ساعدت في ضمان حريتهم.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله للمحتجز السابق ألكسندر تروفانوف وأفراد من عائلته: "حريتكم هي نتيجة لسنوات عديدة من العلاقات المستقرة بين روسيا والشعب الفلسطيني وممثلي مختلف التنظيمات".

ونقلت الوكالات الروسية عنه القول في اللقاء الذي عقد في الكرملين في ساعة متأخرة من الليل: "هنا يتعيّن علينا أن نقدم كلمة شكر لقيادة "حماس" وجناحها السياسي على اللفتة التي قدمت لنا بالقيام بهذا العمل الإنساني".

وقال بوتين إن روسيا "فعلت كل ما في وسعها حقاً" لضمان الافراج عن تروفانوف، وستبذل كل ما يلزم لضمان إطلاق سراح المتبقين.

وأطلق سراح تروفانوف في فبراير شباط، بعد قرابة 500 يوم من الاحتجاز. وقدم الشكر لبوتين على ما بذله من جهد لضمان إطلاق سراحه.