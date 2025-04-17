المنظمات الاهلية تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال واتخاذ الخطوات الجدية لحماية الاسرى

وطن: تطالب شبكة المنظمات الاهلية الامم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والانسانية بالمباشرة باتخاذ الخطوات الجدية الملموسة لتوفير الحماية للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لشتى صنوف القهر والتنكيل، وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية عبر سلسلة من الاجراءات الممنهجة التي اتخذت منحى تصاعديا بالغ الخطورة منذ السابع من اكتوبر العام 2023 تمثل بمجموعة من الانتهاكات من بينها سحب كل المقتنيات الشخصية، وفتح المجال واسعا امام ادارات السجون لتوسيع حملات التنكيل والضرب، والاقتحامات المتتالية للاقسام والغرف، وسحب(الكانتينا)الى جانب سياسة التجويع، والاهمال الطبي الممنهج وهي تماثل جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية .

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تتوجه بالتحية للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال في السابع عشر من نيسان ابريل وفي كل يوم تؤكد على اهمية ايفاد لجان تحقيق دولية ولجان مختصة للوقوف على حقيقة ما يجري في السجون روتها الشهادات الحية المروعة التي افاد بها عشرات الاسرى الذين جرى تحريرهم مؤخرا او افرجت عنهم دولة الاحتلال لا سيما التحقيق في ظروف استشهاد 63 اسيرا منذ اكتوبر 2023 ليرتفع عدد الشهداء في السجون الى 300 شهيد ارتقوا في ظروف من التعذيب او الاهمال الطبي او سوء المعاملة، وكذلك الاخفاء القسري لاعداد كبيرة من المواطنين خصوصا من قطاع غزة مع استمرار حرب الابادة المفتوحة، وسياسة الترحيل والتهجير، وتطالب كذلك باعمال كل الادوات المطلوبة لتوفير حماية الاسرى في سجون الاحتلال من خلال ارادة دولية توقف ازدواجية المعايير، وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها العديد من الدول، وتؤكد على اهمية الحراك الجاري في العديد من العواصم والمدن والمسيرات والاعتصامات التي تطالب بوقف الابادة ووقف سوء المعاملة في داخل السجون، ومن اجل الضغط على الحكومات ضمن حملات منظمة وفاعلة لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال وفتح تحقيق دولي جدي ومسؤول امام تصاعد جرائم الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى .

وتطالب الشبكة بتحرك جدي وتنسيق المواقف على المستوى الرسمي والشعبي المحلي، والعمل على بناء استراتيجية مغايرة للعمل على ملف الاسرى امام المؤسسات الدولية بطريقة ناجعة ومؤثرة، وتنظيم اوسع الحملات والفعاليات المساندة لهم، والضغط على دولة الاحتلال بكل الاشكال المتاحة لوقف سياساتها العدوانية بحقهم، كما تطالب بالعمل على انفاذ القانون الدولي، وامتلاك الارادة الحقيقية لمتابعة المسار القانوني لمحاسبة ومحاكمة قوة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واسراه بما فيها جريمة الاخفاء القسري، واحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات، ومقابر الارقام، والعمل على الكشف عن مصير ابناء قطاع غزة الذي تم اختطافهم ولا يعرف اي معلومات عنهم سوى النذر اليسير بعد الكشف عن حالات الاعتداء الجنسي، والتعديات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال خصوصا في سجن (سيدي تيمان) وغيره من المعسكرات ومراكز التوقيف .