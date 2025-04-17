الاحتلال يقتحم طمون ويعتقل ستة مواطنين ويجرف البنية التحتية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة منذ منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين.

كما شرعت جرافة الاحتلال بتجريف وتدمير البنية التحتية في مناطق داخل البلدة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين حتى الآن من بينهم مسن، للضغط على أشقائهم وأبنائهم لتسليم أنفسهم.