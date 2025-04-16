10 شهداء باستهداف الاحتلال خيمة في مواصي خانيونس

وطن: استُشهد عشرة مواطنين وأُصيب عدد آخرين، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 10 مواطنين بينهم اطفال وإصابة اخرين إثر استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين لعائلة "أبو الروس"، موضحةً أن النيران اشتعلت في الخيام.

ومنذ فجر اليوم الأربعاء، استشهد 21 مواطنًا وأصيب العشرات جراء القصف المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 30 على التوالي، استئناف الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.