الاحتلال يقتحم ضاحية اكتابا شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على المدينة ومخيميها: طولكرم ونور شمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم الضاحية بفرقة من الجنود المشاة، من جهة مخيم نور شمس، وانتشر في حي إسكان الموظفين وسط أعمال تمشيط وتفتيش بين المنازل.

وأضافت، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب وهبي الجرمي، واقتادوه معصوب العينين باتجاه دوار اكتابا عند مدخلها الرئيسي، وترافق ذلك مع إطلاقهم قنابل الصوت بكثافة تجاه المركبات والمارة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين على الأطراف الغربية لمخيم نور شمس، وأجبرت كل من حكمت العمر، وعمر أبو سريس، وأبو أشرف الملاح، على إخلاء منازلهم فورا بالتهديد والقوة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع رائد زيدان، الذي يعمل في معارض الحامد على شارع نابلس المقابل لمخيم طولكرم، بعد مداهمة المعرض وتفتيشه.

وشهدت مدينة طولكرم تعزيزات عسكرية كبيرة، حيث دفع الاحتلال بجرافة عسكرية من طراز D9 وجرافة أخرى، برفقة آليات عسكرية نحو مركز المدينة، وباتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس.