"يزن بعضها طناً ونصفاً".. الولايات المتحدة تزوّد "إسرائيل" بقنابل خارقة للتحصينات

وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ سلاح الجو "يقوم بملء مستودعات الذخيرة لديه، فيما يقوم الأميركيون بنقل الذخيرة إلى إسرائيل عن طريق القطار الجوي".

وأضافت الصحيفة أنّ "سلاح الجو تسلم، قبل أسابيع قليلة، القنابل القادرة على اختراق المخابئ المحصنة، وكذلك القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة التي يبلغ وزنها طناً ونصف الطن، والتي وصلت على متن سفن الشحن".

وأفادت بأنّ "إمدادات الطائرات التابعة لسلاح الجو الأميركي تتكوّن بشكل أساسي من أنظمة "JDAM"، وهي أنظمة تقوم بتحويل القنابل الغبية إلى قنابل ذكية".

وكانت الشحنات التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية قد جاءت من مستودعات عسكرية أميركية في مختلف أنحاء أوروبا ومناطق أخرى، بحسب "معاريف".

وقال مسؤول كبير في صناعة الأسلحة، إنّ الشحنات "وصلت بناءً على طلب وزارة الأمن الإسرائيلية، من أجل ملء مخازن الطوارئ التابعة لسلاح الجو".

وفي الوقت نفسه، "طلبت إسرائيل أنواعاً أخرى مختلفة من القنابل والصواريخ ومنظومات "نوريم" (قنابل حرارية) لمنع إصابة الطائرات بالصواريخ المضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ التي تطلق من الكتف".

كما "حصلت إسرائيل على صواريخ "ثاد" لحماية السماء من الصواريخ الباليستية". وفي هذا الأسبوع فقط، "جرى استخدام إحدى هذه المنظومات لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من اليمن على إسرائيل".

ومن بين أمور أخرى، هبطت عشرات الطائرات من طراز "هيركوليس" وطائرات الشحن في كل من مطاري "نيفاتيم" و"بن غوريون".

وتشير التقديرات إلى أنّ "ملء المخازن سوف يضع إسرائيل أمام احتمال توسيع نطاق القتال في غزة، ولكن أولاً، وقبل كل شيء، لتسليحها بقدرات هجومية ودفاعية في حال فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بحيث يصبح الخيار العسكري خياراً فعلياً".

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، في وقتٍ سابق، موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقات أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، "في إطار دعم قدرات تل أبيب الدفاعية".

وأُخطر "الكونغرس" بهذه الصفقات، والتي تتضمن شراء 3 آلاف صاروخ من طراز "هيلفاير" (AGM-114) بتكلفة تصل إلى 660 مليون دولار، إلى جانب 2166 قنبلة موجهة من الطراز نفسه.

وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة على بيع ذخائر موجهة وقنابل لـ"إسرائيل" بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام.

كما تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران و"إسرائيل"، وتبادل التهديدات العسكرية بين الجانبين، في حين برزت جهود دبلوماسية بين طهران وواشنطن لخفض التصعيد بينهما من خلال إجرائهما محادثات غير مباشرة بشأن الملف النووي الإيراني.