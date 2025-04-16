اليمن: سلسلة غارات أميركية على صنعاء والجوف

وطن: شنّ العدوان الأميركي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على محافظتي صنعاء والجوف، فيما واصلت طائراته التحليق في أجواء العاصمة.

واستهدف العدوان الأميركي، بـ14 غارة، منطقة الحفا في مديرية السبعين بصنعاء. ويُذكر، في السياق، أنّ العدوان الأميركي - البريطاني سبق واستهدف بسلسلة غارات معسكر الحفا جنوبي شرقي العاصمة صنعاء في شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني نوفمبر 2024.

وأيضاً، قصف الطيران الأميركي، بـ3 غارات، مديرية بني حشيش، بالإضافة إلى قصف مديرية مناخة، شرق وغرب محافظة صنعاء.

و ارتقى شهيد بقصف الطيران الأميركي حي النهضة السكني في مديرية الثورة شمال العاصمة.

كذلك، استهدفت الغارات الأميركية نقيل الفرضة في مديرية نهم شمالي شرقي العاصمة. ونقيل الفَرْضَة هو الطريق الجبلي الأسفلتي الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والجوف.

وبذلك، يكون العدوان الأميركي قد شن 20 غارة حتى الآن، استهدفت منطقة الحفا جنوبي شرقي العاصمة اليمنية، ومديريتي بني حُشَيْش ومناخة شرقي وغربي محافظة صنعاء، ومنطقة النهضة شمال العاصمة، وأيضاً مديرية نهم شمالي شرقي العاصمة.

كما قصف الطيران الأميركي مديرية الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.

وكان العدوان الأميركي قد استهدف، أمس الثلاثاء، بـ15 غارة، جزيرة كمران في البحر الأحمر.

واستهدفت الطائرات الأميركية، أمس أيضاً، مديريتي آل سالم وكتاف في صعدة، شمالي اليمن، بـ13 غارة. وفي شرقيّ اليمن، استهدف العدوان الأميركي مديرية الزاهر، بحسب مراسلنا. كما استهدف مديرية سفيان في محافظة عمران، شمالي العاصمة صنعاء.

وفي السياق، دانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في حكومة صنعاء العدوان الأميركي على جزيرة كمران، واعتبرته "تهديداً للبيئة البحرية".

وقالت الوزارة إنّ العدوان الأميركي على جزيرة كمران "تسبب في أضرار جسيمة في واحدة من أهم الجزر ذات الأهمية البيئية والاقتصادية في البحر الأحمر".

وأكّدت أنّ "إمعان العدوان الأميركي في استهداف جزيرة كمران، يشكّل تهديداً مباشراً للحياة البحرية والنظام البيئي، ويعرض حياة الصيادين وسكان الجزيرة للخطر".

ومنذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، جددت الولايات المتحدة عدوانها على اليمن عبر شنّ الغارات على مناطق واسعة في البلاد، والتي أسفرت عن نحو 340 شهيداً وجريحاً، وأضرار كبيرة.

وعلى الرغم من العدوان تواصل صنعاء عملياتها الإسنادية لغزة، عبر استهداف عمق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك منع الملاحة الإسرائيلية، واستهداف المدمرات الأميركية والقطع البحرية المعادية، دعماً لفلسطين ورداً على العدوان.

المصدر: "الميادين"