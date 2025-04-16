بعد سلاح الجو.. جيش الاحتلال يبدأ إجراءات طرد أطباء احتياطيين دعوا إلى وقف الحرب

وطن: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إنّ "الجيش" بدأ باتخاذ خطوات طرد ضد الأطباء الاحتياطيين الذين وقّعوا على الرسالة التي تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأضافت في هذا السياق، أنّ " جنوداً في الاحتياط ممن وقّعوا على العرائض تلقوا طلبات من القادة تطالبهم بسحب توقيعاتهم"، مشيرةً إلى أنّه "تمت دعوة الرافضين إلى محادثة مع كبار القادة من أجل إقناعهم بالتراجع عن التوقيع".

وكشف أحد الضباط الذين وقّعوا على إحدى العرائض التي تُعبّر عن دعم حركة الطيارين وتدعو إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب، لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مكالمة تلقّاها من قائده الأعلى، قائلاً: "حاول أن يشرح لي أن الوعي قد تحقّق، وطلب مني إزالة التوقيع من العريضة".

وأضاف "قلت له إنني بحاجة إلى التفكير في الأمر، فطلب مقابلتي للحديث معي في محاولة لإقناعي بإزالة التوقيع".

واعتمد الاحتلال الإسرائيلي خطوة الطرد مع نحو 1000 جندي من سلاح الجوّ كانوا قد وقّعوا على عريضة احتجاجية في السياق ذاته.

ظاهرة "العريضة" تنتشر في الوسط الإسرائيلي

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ "مسؤولين عسكريين واستخباراتيّين يؤكدون أن العملية في غزة بلا أهداف واضحة أو قابلة للتحقيق، وأنها تُعرض حياة الأسرى للخطر وتُبقي أسباب استمرار الحرب على حالها".

وكان قد وقّع عشرات الأطباء العسكريين من قوات الاحتياط على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة، قائلين إنّه "بعد 550 يوماً من القتال نشعر بأن استمرار الحرب في غزة يخدم مصالح سياسية وشخصية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أنّ 500 من خريجي دورة قادة الاحتياط بسلاح البحرية، وقّعوا على عريضة تدعو إلى إعادة الأسرى ووقف الحرب.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ نحو "1700 فنان ومثقف في "إسرائيل" وقّعوا على عريضة تدعو أيضاً إلى وقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع".

وكشف الإعلام الإسرائيلي في وقتٍ سابق، أنّ أكثر من 200 موظف سابق في "الموساد" الإسرائيلي وقّعوا على رسالة دعم لرسالة الطيارين التي تدعو إلى وقف القتال في غزة وإعادة الأسرى.

ووقّع الاثنين، عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية على عريضة تدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أنّ عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى تجاوز الـ100 ألف في 5 أيام.