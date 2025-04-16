4 شهداء إثر قصف الاحتلال مدينتي دير البلح وخان يونس

وطن: استشهد 4 مواطنين، وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية مسيرة، قصفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مسيرة إسرائيلية للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.