الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً ضد المجر لعدم تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

وطن: قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها فتحت ملف إجراءات ضد المجر لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وطالبت المحكمة الدولية، المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.

وفي 3 إبريل/ نيسان الجاري، استقبلت المجر، بنيامين نتنياهو، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتزامنًا مع الزيارة، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد زيارة نتنياهو للمجر، هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".