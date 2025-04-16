الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى سرايا القدس بارون بارسلافسكي في رسالة لنتنياهو: "لن تحقق شيئا من الضغط العسكري ودمي في رقبتك"

وطن: قال الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة بارون بارسلافسكي، المحتجز لدى “سرايا القدس”، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو المسؤولية عن حياتي".

وأكد الأسير الإسرائيلي لنتنياهو، أن الضغط العسكري الذي يمارسه على القطاع لن يحقق له شيئا.

وقال الأسير "أنا بارون بارسلافسكي، جندي في جيش الاحتلال، عمري 21 عاماً، من القدس، وأسير لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف الأسير مخاطبا نتنياهو: "لن تحقق شيئا من الضغط العسكري، فلم يحدث أن عاد أسير واحد من خلال الضغط العسكري، ودمي في رقبتك".

وتابع: "الضغط العسكري لن يقدم لك شيئا، لا توجد أي فرصة في هذا العالم لأن تتمكن من إخراجي من هنا باستخدام الضغط العسكري، حتى لو قلبت العالم لن تعيدني من خلال عملية عسكرية".