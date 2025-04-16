حماس: الصفقات الجزئية مقابل الطعام واستكمال الإبادة أصبحت من الماضي

وطن: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باسم نعيم، إن الحركة جاهزة للتفاوض مرة واحدة على صفقة شاملة تؤدي الى وقف دائم لاطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر وإعادة الإعمار مقابل صفقة تبادل جدية ومشرفة لكل الأسرى، مشيراً إلى أن الصفقات الجزئية مقابل الطعام واستكمال الإبادة أصبحت من الماضي.

وبين القيادي "نعيم"، إن الحركة تستمع لتصريحات عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة حول رفض الصفقات الجزئية وأهمية الذهاب إلى صفقة تبادل شاملة حتى لو كان ثمنها إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأضاف "ويبدو أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لا يعرفون أن هذا هو موقف حركة حماس المعلن منذ فترة طويلة".

وأوضح القيادي في حركة "حماس"، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين وكل العالم يعلمون جيداً أن المعطل للاتفاقات السابقة وحتى القادمة هو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة لحسابات شخصية وحزبية ضيقة.

وأكد "نعيم"، على أن لازال هذا هو موقف الحركة، وبدونه لن تكون هناك صفقة، وأي أوهام يروجها "نتنياهو" على شعبه، لإطالة أمد الحرب، يدفع ثمنها الجميع وفي مقدمة ذلك الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة.

وشدد على أن خديعة الصفقات الجزئية، مقابل الطعام والشراب واستكمال الإبادة، أصبحت من الماضي.