محامية الدكتور حسام أبو صفية: يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل سجون الاحتلال

وطن: كشفت محامية الدكتور حسام أبو صفية، ان الدكتور تعرض لتعذيب وتنكيل شديد داخل سجون الاحتلال ، مشيرة إلى أن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة، صعبة للغاية وغير إنسانية.

وقالت المحامية إن الدكتور أبو صفية تعرّض لاعتداءات متكررة، وتم ضرب رأسه بعمود خرساني داخل السجن، ما يشير إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خصوصاً الغزيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال صنّفت معتقلي غزة كمقاتلين غير شرعيين، ما يعني عدم توجيه لوائح اتهام رسمية لهم، وحرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية، ما يزيد من معاناتهم داخل المعتقلات.