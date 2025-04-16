مركز حملة يطلق النسخة التاسعة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2025: التسجيل مفتوح والبرنامج حافل بالمتحدثين والجلسات

وطن: أعلن حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي عن إطلاق الأجندة الرسمية لمنتدى فلسطين للنشاط الرقميّ في نسخته التاسعة، تحت شعار "اتّصال مقطوع: الحرب، الإنترنت، والحقوق الرقميّة الفلسطينيّة". ويفتح المنتدى أبوابه أمام المشاركين للانضمام إلى فعالياته الرقميّة يومي 20 و21 أيار المقبل، لمناقشة التحديات المتزايدة التي يواجهها الفلسطينيون في الفضاء الرقمي، وخاصة في ظلّ الإبادة الجماعيّة المستمرّة في قطاع غزّة.

ومع تصاعد التهديدات على الحريّات الرقميّة والانقطاعات المتكرّرة للاتصال، يسعى المنتدى هذا العام إلى تسليط الضوء على أهمية الوصول إلى الإنترنت كحقّ إنساني، وعلى الأدوار الحيويّة التي تلعبها التكنولوجيا في أوقات الأزمات، بما في ذلك توثيق الانتهاكات والمناصرة، والتحشيد الإنساني، والإعلامي.

تُنظَّم النسخة التاسعة، من المنتدى بالتعاون مع أكثر من 50 مؤسسةٍ محلّيةٍ ودوليّةٍ شريكة، وتستضيف أكثر من 60 متحدثًا/ة ومدربًا/ة من مختلف أنحاء العالم. من بينهم، الدكتور غسان أبو ستة، أستاذ الطب في مناطق الصراع، الذي يناقش التأثير المدمّر على البنية التحتيّة في غزّة على تقديم الرعاية الصحيّة، وكيف أدّى فقدان الاتصال وتقييد الوصول إلى المعلومات الحيويّة إلى شلّ جهود الاستجابة الطبيّة. كما تنضم الكاتبة والناشطة العالمية ناعومي كلاين في جلسةٍ حواريٍّة مع مركز حملة، تتناول فيها جرائم الحرب في غزّة، وضرورة حماية الصحافة والصحفيّين، وأهمية الحفاظ على فضاءٍ إعلاميٍ حرٍّ وفعّال في وجه الإبادة.

ومن داخل غزّة، تشارك الصحفية هند خضري، المراسلة في قناة الجزيرة الإنجليزيّة ووكالة الأناضول، لتعرض تجربتها المهنية في التغطية الصحفية، وتسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون في ظلّ القصف والانقطاع التام للاتصالات. كما تقدّم إيرين خان، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحريّة الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، تحليلاً حول تأثير تدمير الاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة في غزّة على الحق في حرّيّة التعبير والوصول إلى المعلومات، مشيرةً إلى مسؤوليّة الشركات والحكومات في استعادة الاتصال وضمان الحقوق الأساسيّة. كذلك تتحدّث المهندسة ابتهال أبو السعد، الموظفة السابقة في شركة مايكروسوفت، عن تجربتها في كسر الصمت داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، وكشف التواطؤ الرقميّ مع سياسات القمع والعنف. ويشارك أيضًا الدكتور عبد الرزاق النتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقميّ في فلسطين، ليستعرض الرؤية الوطنية لإعادة بناء البنية التحتيّة الرقميّة في غزّة، بعد ما لحق بها من دمارٍ ممنهج، ويتناول مسارات التحوّل الرقميّ والحوكمة التكنولوجية في ظلّ التحديات الراهنة.

ينتظم البرنامج هذا العام على مدار يومين، اليوم الأول يركّز على محاور السياسات الرقميّة، والرقابة، والتواطؤ الدولي في تقويض الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، بينما يُخصَّص اليوم الثاني لورشاتٍ تدريبيّةٍ تتناول أدوات مواجهة التضليل، وحماية الخصوصية، ودعم التعليم الرقميّ في مناطق النزاع. ومن أبرز الجلسات المنتظرة، جلسةٌ بعنوان "غزّة في العالم الافتراضيّ: من دعم الصحفيّين/الصحفيّات إلى الاستقصاء"، تديرها الصحفيّة والمنتجة روان الضامن، وتسلّط الضوء على مبادرات التشبيك الإعلامي بين غزة والعالم العربي، وأهمية نقل الرواية الفلسطينيّة رغم القمع والحجب والتعتيم. أما ورشة "قمعٌ ترعاه شركات التكنولوجيا الكبرى: من الولايات المتّحدة إلى فلسطين"، فتناقش كيف تساهم شركات مثل "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" في تأجيج القمع الرقمي عالميًّا من خلال سياسات الاستهداف وخوارزميات التضليل، وذلك بمشاركة باحثين وناشطين من منظماتٍ دوليٍّة متخصصة. كما تُعقد ورشة "التعليم تحت الحصار: الحقوق الرقميّة، الوصول إلى الإنترنت، والنضال من أجل التعلّم"، التي تتناول أثر انهيار البنية التحتيّة للتعليم في غزة، وكيف يحاول الفلسطينيون بناء بدائل رقمية لمواصلة التعلّم رغم الانقطاع الكامل، والحصار الخانق، وتدمير أكثر من 90% من المدارس والجامعات.

يدعو مركز حملة جميع المهتمّين بقضايا الحقوق الرقميّة، وحريّة التعبير، والعدالة التكنولوجية، إلى التسجيل والمشاركة في المنتدى، والتفاعل مع نقاشاته الحيويّة التي ترسم معالم نضال الفلسطينيين في الفضاء الرقمي. ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

www.pdaf.net