استشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة للاحتلال على حانين جنوب لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنّ الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حانين، أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت مصادر لبنانية في الجنوب بشن الاحتلال غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة حانين.

وكان الاحتلال قد شن غارة أيضاً، صباح اليوم، استهدفت سيارة في وادي الحجير جنوبي لبنان، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد، بحسب وزارة الصحة.

وأشارت وزارة الصحة كذلك إلى ارتفاع حصيلة الغارة التي شنّها الاحتلال، أمس، على سيارة في بلدة عيترون إلى شهيدين، بعد استشهاد الجريح الفتى البالغ من العمر 17 عاماً متأثراً بإصابته البليغة.

كما لفتت إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية شملت في الساعات الأخيرة مركز كشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا والذي جرى استهدافه بغارة ليلاً، مؤكدة أنّ هذا "يناقض كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأُفيد بأنّ جيش الاحتلال استهدف فجراً عدداً من البيوت الجاهزة داخل بلدة شيحين، جنوبي لبنان، بحسب مراسل الميادين.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه وقف إطلاق النار، عبر اعتداءاته المستمرة على الجنوب والبقاع، ومؤخراً على الضاحية الجنوبية لبيروت، في تجاوز خطير للاتفاق.