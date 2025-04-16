الاحتلال يهدم منزل الشهيدين همام وحارث حشاش في جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشهيدين همام وحارث حشاش في جنين.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل الشهيدين حشاش في منطقة حرش السعادة في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت العائلة بنيتها هدم المنزل المكون من طابقين في شباط/ فبراير الماضي، وهدمت أجزاءً من المنزل وأحرقته بعد محاصرة الشهيدين داخله قبل اغتيالهما، وتمكنت العائلة من إعادة ترميمه في وقت لاحق.

واستُشهد حارث وهمام حشاش في 5 تموز/ يوليو الماضي، بعد محاصرة منزلهما في حرش السعادة وقصفه بقذائف الأنيرجا، وإحراقه، واحتُجز في حينه جثمان الشهيد همام، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثمان الشهيد حارث بعد انسحاب الاحتلال من محيط المنزل.