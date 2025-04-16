كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية تطلق تجربة رائدة في الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم المعماري

وطن:أطلقت كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية مبادرة تعليمية متقدمة ضمن مساقاتها في الهندسة المعمارية، تمثلت في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التصميم المعماري، وذلك في خطوة ريادية نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم المعماري.

وشملت التجربة استخدام الذكاء الاصطناعي بدءًا من توليد الأفكار والتصورات الأولية، مرورًا بـ تحليل العلاقات الوظيفية وإعداد المخططات الداخلية، وصولًا إلى الإخراج المعماري، وإنتاج الأنميشن، وتصميم البوسترات المعبرة عن توجهات وأفكار الطلبة.

وتأتي هذه التجربة ضمن مشاريع الطلبة التي عرضت سابقا في استوديو التصميم 303، ولاقت الاعمال اعجاب الحضور، لما حملته من روح الابتكار والتجديد في العملية التعليمية الهندسية.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمود عبيد ان هذه التجربة الفريدة لم تُسهم فقط في رفع جودة المشاريع المعمارية، بل أبرزت أيضًا الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الطلبة، وتعطّشهم لاستخدام أحدث التقنيات، مما يعزز من جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، رافعين شعار "نحو تعليم معماري يواكب المستقبل".