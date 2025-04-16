الاتحاد العام للمرأة ومؤسسة مفتاح يجددان رؤية القرار 1325

وطن: نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسة مفتاح ورشة عمل التي إدارتها الباحثة خديجة زهران شاركت بها مؤسسات الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325 وفروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في خارج الوطن، من أجل تحديث الرؤية الفلسطينية للقرار 1325 والتدخلات والتوجهات المرافقة لتجديد الرؤية الشاملة للقرار من وجهة نظر المجتمع المدني في إطار الاعداد للجيل الرابع من الخطط للقرار 1325 في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينية في قطاع غزة بكل تجلياتها التي تم رصدها من قبل المؤسسات النسوية الفاعلة في الضفة والقطاع بالتوازي مع العمليات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس العاصمة عن طريق التهويد وضم الأراضي ومصادرتها وبناء المستوطنات وعزل القرى والمدن عن بعضها البعض في إطار ما يعرف بخطة الحسم.

وقالت ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في افتتاح الاجتماع أن خطط الجيل الرابع لا تختلف مع خطط الجيل الثالث لكنها تضيف عليها ما تمخضت عن حرب الابادة وما مارسته قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانعكاساته على النساء وطرق التعامل معها على صعيد راكائز القرار ممثلة في المساءلة والحماية والوقاية والمشاركة وعمليات الاستجابة الانسانية والطارئة والتعافي ان ركيزة التعافي والاستجابة إلى جانب المساءلة والمحاسبة ينبغي من أخذهما مساحة واسعة في خطة الائتلاف لأهميتهما من أجل عدم تمكين الاحتلال من جرائمة المرتكبة وأضافت أن خطة الجيل الرابع لا بد لها أن تأخذ بالاعتبار الفئات الأكثر تضرراً من الاحتلال وخاصة النساء في قطاع غزة والقدس والأسيرات واللاجئات خارج الوطن والقاطنات قرب الجدار والمستوطنات، وكذلك النازحات في المكان والخارج.

وقالت د تحرير الاعرج في كلمتها الافتتاحية أن اللقاء يستهدف نقاش رؤية الائتلاف بشكل نهائي في ظل وضع حرج وتحويلها الى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق مما يستلزم النقاش المعمق للقرار 1325 وأن نكون موحدات حول الرؤية والانتصار للقضية الفلسطينية العادلة وسردية النساء في لحظة يتعرض فيها شعبنا للإبادة والتهجير، مبرزة أن المرحلة الراهنة تشهد تجليات أخطر لحظة تاريخية تمر على القضية من 1948 في ظل حرب سادية تمر فوق أجساد النساء والتي تمارس في بثّ حي ومباشر على مسمع العالم دون أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا لحقن الدماء المسفوحة على مذبح الحرية أمام عدو لا ترويه الدماء.

وقد انخرطت المشاركات والمشاركين في نقاش معمق على مدار يومين تميز من جانب بمشاركة الخارج من قطاع غزة لبنان ومصر، وبمشاركة واسعة من الشباب والشابات من أصحاب الاختصاص المهني والأكاديمي.