25 شهيدًا و89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 25 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و89 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تنصل الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي، بلغت ألفًا و652 شهيدًا، و4 آلاف و391 إصابة.

وأشارت لارتفاع حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 51 ألفًا و025 شهيد، و116 ألفًا و432 إصابة.