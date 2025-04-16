منظمة آكشن إيد الدولية: ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل والأطفال الصغار

رام الله – وطن: أفاد أطباء في المستشفيات التي تديرها جمعية العودة المجتمعية المؤسسة الشريكة لمنظمة أكشن إيد في غزة، بحدوث ارتفاع حاد في حالات سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك بين الأطفال الصغار، وذلك في ظل استمرار الحظر الكامل على دخول المساعدات ونفاد الإمدادات الغذائية المتبقية.

وقالت المنظمة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "لم تدخل غزة أي مواد غذائية، أو مياه نظيفة، أو أدوية، أو مستلزمات أساسية أخرى، لما يزيد على 45 يومًا، بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المعابر الحدودية ومنعت دخول جميع المساعدات، الذي يرقى لعقاب جماعي وتجويعا للسكان، حيث يعاني الناس من الجوع وتدهور صحتهم بسرعة بسبب النقص الحاد في الغذاء الذي أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، وفراغ الأسواق من معظم المواد".

وقالت الدكتورة وصال أبو لبن، وهي طبيبة أطفال ورئيسة قسم التغذية العلاجية في مستشفى ومؤسسة العودة المجتمعية في النصيرات، وسط غزة: " إن التأثير على النساء الحوامل والمرضعات كان واضحًا للغاية: لقد لاحظنا زيادة كبيرة جدًا في عدد حالات النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء تغذية حاد ومتوسط. كل هذا نتيجة للحصار في الشهر الماضي وإغلاق المعابر... جميع النساء الحوامل يعانين من فقر الدم ونقص الحديد بسبب نقص الغذاء أو المكملات الغذائية. وهذا يؤثر سلبًا على الحمل، حيث يُولد معظم الأطفال بوزن أقل من الطبيعي. معظم الحالات التي نشاهدها الآن... يعاني المواليد فيها من انخفاض الوزن عند الولادة إلى أقل من 2.5 كيلوغرام. وبالطبع، هناك علاقة مباشرة بين ذلك وتغذية الأم الحامل نفسها"

هناك أيضًا حالات إجهاض ونزيف تحدث للنساء بسبب إصابتهن بفقر الدم أثناء الحمل."

وجد مسح حديث أجراته مجموعة التغذية: " إن ما بين 10% إلى 20% من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية، في حين أن ثلث النساء الحوامل في غزة – ويقدر عددهن بـ55,000 امرأة – يواجهن حالات حمل عالي الخطورة.

يُولد في غزة نحو 130 طفلًا يوميًا، إلا أن الإمدادات الطبية الأساسية – مثل مواد التخدير للولادة، ومسكنات الألم، والمضادات الحيوية، ووحدات الدم الضرورية للحالات المعقدة – على وشك النفاد، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور محمد صالحة، المدير المؤقت لمستشفى العودة في شمال غزة: "في مستشفى العودة، يوميًا تأتينا أكثر من 150-200 امرأة لتلقي خدمات الأمومة. وفي كل يوم، يكتشف طاقمنا حالات سوء تغذية مرتبطة بنقص الغذاء... هذا يهدد حياتهن. النساء الحوامل يحتجن إلى الغذاء لتفادي سوء التغذية. خلال هذا الشهر، تجاوزت نسبة النساء اللاتي خضعن لعمليات قيصرية 35%. هذا رقم ضخم... النسبة الطبيعية تتراوح بين 20-22%."

كما تتزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال الصغار، حيث تُقدّر وزارة الصحة في غزة أن نحو 60,000 طفل معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة بسبب سوء التغذية. وفي الوقت ذاته، أصبح الوصول إلى العلاج صعبًا، حيث اضطرت اليونيسف إلى إغلاق 21 من مراكز التغذية الخاصة بها نتيجة القصف الإسرائيلي أو أوامر الإخلاء القسري، مما أدى إلى انقطاع العلاج عن مئات الأطفال.

تتحدث الدكتورة وصال أبو لبن: " منذ حوالي شهر، بدأنا نلاحظ زيادة في حالات سوء التغذية الحاد والمتوسط بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، بدأ التدهور في الحالات، حتى إن الحالات التي كانت تتحسن لدينا بدأت تعود إلى الأسوأ، مثل حالات سوء التغذية الحاد التي تحسنت إلى متوسط ثم عادت مرة أخرى إلى الحالة الحادة. كما بدأ إزدياد عدد الحالات التي تأتي إلى مركز التغذية العلاجية ".

تستقبل مرافق القطاع الصحي المثقل في غزة يوميًا عشرات المصابين نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات الصحية لدى السكان. فقد أسفرت الهجمات المكثفة – بما في ذلك استهداف المدارس التي تُستخدم كمراكز إيواء، والمباني السكنية، والمخيمات – عن مقتل أكثر من 1,500 شخص خلال أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى أكثر من 50,000، مع مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 100 طفل يوميًا، بحسب الأمم المتحدة.

وقد نزح ما يزيد على 400,000 شخص مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه في غزة، ولا مكان يمكنهم فيه الحصول على طعام أو مأوى مناسب أو أي من المستلزمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

تتحدث مسؤولة التوصل والمناصرة في مؤسسة آكشن إيد -فلسطين، ريهام جعفري "بعد ما يزيد على ستة أسابيع من منع المساعدات بالكامل وبشكل متعمد عن غزة، بدأت تتضح عواقب هذا القرار غير القانوني والفظيع بشكل مدمر. تتزايد حالات سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل – مما يهدد حياتهن وحياة أطفالهن – وبين الأطفال الصغار، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية كارثية مدى الحياة .كل يوم يستمر فيه الحصار المفروض على المساعدات، تزداد هذه الكارثة الإنسانية سوءًا.

لقد فات وقت الإدانة. فالأشخاص في غزة الذين لم يُقتلوا في القصف اليومي المتواصل يواجهون الآن خطر الموت جوعًا. يجب على المجتمع الدولي التحرك فورًا لوضع حد دائم لهذه الحرب، وضمان الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة، كما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ويجب إدخال المساعدات المنقذة للحياة فورًا وبشكل واسع إلى غزة، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية أكثر."