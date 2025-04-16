غنام تستهل فعاليات يوم الأسير بزيارة عائلة أول أسرى الثورة ابو بكر حجازي

وطن: وفاءً لروحه الطاهرة، واستحضاراً لتاريخه النضالي، استهلّت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بزيارة لعائلة المناضل المرحوم اللواء أبو بكر حجازي، أول أسير في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأكدت غنام على أن المرحوم حجازي شكّل، مع إخوانه من الرعيل الأول، أيقونة خالدة في مسيرة النضال الوطني، حيث أسهموا في نقل شعبنا من مأساة النكبة إلى تجنيد كل الطاقات من اجل تحرير فلسطين والدفاع عن حقوق شعبنا العادلة.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة إحياء شعبنا ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا 17/نيسان، في وقت تتفاقم فيه معاناة أسرانا، والذين يواجهون أبشع جرائم القمع والقتل والتعذيب والتنكيل والتجويع، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، وعلى وقع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها كل ما هو فلسطيني في غزة والضفة.

وشددت المحافظ على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، ولن تنكسر إرادتهم رغم ارهاب المحتل بحقهم، مؤكدة أن نضال الأسرى امتداد طبيعي لتاريخ حافل من التضحيات بدأه مناضلون أمثال اللواء حجازي، وسيظل شعلة لمسيرة شعبنا حتى نيل الحرية والاستقلال.

وشددت على أن زيارة عائلة حجازي، هي رسالة وفاء لأرواح الشهداء ولصمود الأسرى، وحتمية عودة المبعدين، وتجديد للعهد بأن شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه في الحرية ووقف الابادة، رغم كل محاولات الاحتلال لكسر إرادته