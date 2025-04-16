وسط اشتباكات مسلحة وقصف بقذائف الانيرجا .. الاحتلال يحاصر موقعين في بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدتي مسلية وقباطية جنوب جنين، وحاصرت موقعين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية برفقة جرافة عسكرية، وحاصرت منزلا بالقرب من اسكان المهندسين، وأطلقت قنابل الصوت باتجاهه، وسط تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

وقالت المصادر ان اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المكان، وسط دفع جيش الاحتلال لتعزيزات عسكرية الى المكان.

وكانت قوة خاصة في جيش الاحتلال قد تسللت الى المكان، وبعد اكتشافها دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط البلدة.

كما سمعت اصوات اطلاق نار بين بلدتي قباطية ومسلية، خلال محاصرة منزل هناك.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد محاصرة الاحتلال لمنزل في بلدة مسلية، بينما اطلقت قوات الاحتلال قذائف "إنيرجا" تجاه الموقع المحاصر .

يذكر أن مواطنا وطفله أصيبا بشظايا رصاص قوات الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، خلال اقتحام البلدة، عقب تسلل قوات خاصة، واطلاق النار صوب مواطن خلال تواجده داخل مركبته وبرفقته أطفاله، ما أدى إلى إصابته وأحد أطفاله بشظايا رصاص في الرقبة والوجه.