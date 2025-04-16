قوات الاحتلال تعتقل ستة شبان من عزون شرق قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، واعتقلت كلا من: ناصر سلامة ونجله "عمرو"، وأشرف سليم ونجله "محمد"، وسعيد مزيد، وابراهيم بدوان، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجرا، مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت بعدة أحياء، منها: "حي الإسكان، والمساكوة، و الواد "، وفتشت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.