دوري أبطال أوروبا: برشلونة ينجو من عقبة دورتموند وباريس سان جرمان يتأهل برغم انتفاضة أستون فيلا

وطن: تأهل برشلونة الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، على الرغم من خسارته أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-3 في إياب ربع النهائي، ليحسم المواجهة بفضل انتصاره الكبير 4-0 في لقاء الذهاب.

وشهد ملعب "بي في بي شتاديون" تألق الغيني سيرهو غيراسي بتسجيله ثلاثية (د 11 من ركلة جزاء، 49 و76)، بينما جاء هدف برشلونة الوحيد عبر النيران الصديقة عندما حول الجزائري رامي بن سبعيني الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه (د 54).

ورغم تعرضه للهزيمة الأولى في عام 2025، حافظ النادي الكاتالوني على آماله بتحقيق ثلاثية تاريخية مجددا بعد عشرة أعوام من تتويجه الأوروبي الأخير. ويستعد برشلونة لخوض نصف النهائي حيث سيواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني التي تستكمل الأربعاء (فاز إنتر ذهابا 2-1 في أليانتس أرينا).

وبالنسبة إلى دورتموند، توقفت مغامرته في ربع النهائي هذه المرة، بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية وخسر آنذاك أمام ريال مدريد. أما على الصعيد المحلي، فيكافح وصيف النسخة الماضية للانضمام إلى المقاعد الأوروبية، إذ يحتل المركز الثامن في البوندسليغا.

اختار المدرب الألماني هانزي فليك إجراء ثلاثة تبديلات على تشكيلة برشلونة التي حققت الفوز الكبير ذهابا؛ إذ اعتمد على غافي ورونالد أراوخو وجيرار مارتين بدلا من إينيغو مارتينيس وبيدري والمصاب أليكس بالدي. في المقابل، افتقد دورتموند قائده إيمري دجان للإصابة، ليأخذ نيكلاس زوله مكانه، فيما استبعد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش عدة أسماء بارزة في التشكيلة الأساسية.

هيمن الفريق الألماني مبكرا على المباراة، وأحرز غيراسي هدفه الأول (د 11) من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني لباسكال غروس إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد. ورغم استعادة برشلونة جزءا من توازنه لاحقا وتقليصه الفارق بهدف بن سبعيني العكسي (د 54)، عاد غيراسي ليكمل ثلاثيته (د 76) في ظل ضغط كبير من دورتموند، بيد أن الهدف الرابع ألغي بداعي التسلل، ليصمد برشلونة ويتأهل بمجموع 5-3 في المواجهتين.

باريس سان جرمان يفلت من مفاجأة مدوية

وفي مباراة أخرى، نجح باريس سان جرمان الفرنسي في بلوغ نصف النهائي، رغم خسارته المثيرة أمام مضيفه أستون فيلا الإنكليزي 2-3، بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين في ذهاب ربع النهائي، وخرج فائزا في مجموع المباراتين 5-4 بفضل انتصاره 3-1 على أرضه الأسبوع الماضي.

وافتتح النادي الباريسي التسجيل عبر المغربي أشرف حكيمي (د 11) والبرتغالي نونو منديش (د 27)، قبل أن يقلب أستون فيلا الطاولة بثلاثية حملت توقيع البلجيكي يوري تيليمانس (د 34) والاسكتلندي جون ماكغين (د 55) وإيزري كونسا (د 57). وبرغم الانتفاضة الكبيرة لأصحاب الأرض، احتفظ باريس سان جرمان بأفضليته الإجمالية، ليتأهل إلى نصف النهائي الخامس في تاريخه.

وسيواجه نادي العاصمة الفرنسية الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وأرسنال الإنكليزي، علما أن النادي اللندني تقدم ذهابا بثلاثية نظيفة، على أن تقام مباراة الإياب الأربعاء في مدريد.

يقود المدرب الإسباني لويس إنريكي باريس سان جرمان، في مشوار يطمح خلاله لتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى. وكان النادي قد خسر نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-1). يأتي هذا الطموح فيما يواصل باريس سان جرمان انتصاراته محليا، بعد حسمه لقب الدوري إلى جانب تأهله لنهائي الكأس لملاقاة رينس في 24 أيار/مايو.

وفي مواجهة برمنغهام، فضل إنريكي الاعتماد على برادلي باركولا في خط المقدمة بدلا من ديزيريه دويه، فيما استعاد خدمات مدافعه البرازيلي ماركينيوس الذي غاب ذهابا بداعي الإيقاف. في المقابل، جلس هداف أستون فيلا أولي واتكينز على مقاعد البدلاء رغم حاجة الفريق لتعويض خسارته، بينما شارك البلجيكي أمادو أونانا أساسيا في خط الوسط.

فرض فيلا ضغطه بحثا عن تسجيل مبكر، لكن الصدمة جاءت من هجمة مرتدة انتهت بتسديدة أشرف حكيمي (د 11). ثم أضاف باريس سان جرمان هدفا ثانيا بواسطة نونو منديش (د 27)، غير أن أصحاب الدار ردوا بهدف تقليص الفارق بتوقيع تيليمانس (د 34)، لتتعزز الآمال بعودة حماسية لأصحاب الأرض.

وبالفعل، نجح فيلا في الشوط الثاني بإدراك التعادل عبر قذيفة صاروخية لماكغين (د 55)، وتقدم بعد دقيقتين فقط برأسية كونسا (د 57)، لكن المحاولات الإضافية لتعديل المعادلة الإجمالية اصطدمت بيقظة الحارس جيانلويجي دوناروما، فضلا عن ارتداد باريس سان جرمان في بعض الهجمات المرتدة الخطرة. هكذا انتهت مغامرة الفريق الإنكليزي، بينما واصل العملاق الباريسي مشواره نحو نصف النهائي متطلعا لكتابة فصل جديد في تاريخه القاري.