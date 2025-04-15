"الأوقاف" تمدد فترة دفع رسوم حجاج قطاع غزة الموجودين في مصر حتى نهاية دوام يوم غد

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة الدفع للمسجلين من المواطنين من المحافظات الجنوبية الموجودين في جمهورية مصر العربية، والمُدرجة أسماؤهم على الكشوفات، حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 16/4/2025.

وأهابت الوزارة، في بيان لها، بالمواطنين غير المسجلين من أبناء المحافظات الجنوبية الموجودين في جمهورية مصر العربية، والراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025، والذين لم تدرج أسماؤهم ضمن الكشوفات، ضرورة التوجه إلى مقر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، من أجل دفع مبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي (5300)، وتسليم جواز السفر، وذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 16/4/2025 لغير المسجلين.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وأنه لن يُنظر في أي معاملات بعد التواريخ المعلنة.

كما أعلنت الوزارة لأبناء المحافظات الجنوبية المقيمين في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ضمن حصة حجاج قطاع غزة، ضرورة التوجه إلى مقرها في مدينة البيرة من أجل دفع مبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي (5300)، وتسليم جواز السفر، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستكمال الإجراءات هو نهاية دوام يوم غد الأربعاء الموافق 16/4/2025.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالموعد المحدد لضمان استكمال الترتيبات اللازمة.