اليمن: غارات أميركية على الحديدة والبيضاء

وطن: نفذ الطيران الأميركي مساء الثلاثاء غارات على محافظتي الحديدة والبيضاء في اليمن، وذلك مع تجدد هجمات واشنطن ضد الحوثيين على خلفية عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وباتجاه "إسرائيل".

واستهدفت واشنطن بأكثر من 15 غارة جزيرة كمران في الحديدة، بالإضافة إلى قصف استهدف مديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

ومنذ 15 آذار/ مارس الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات الجوية على مواقع داخل اليمن، ما أسفر، عن استشهاد 123 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 247 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وتأتي هذه التطورات عقب أوامر صادرة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها الجيش الأميركي إلى تنفيذ "هجوم كبير" ضد الحوثيين، مهددا بـ"القضاء التام" على الحوثيين.

ورغم هذه التهديدات، واصل الحوثيون هجماتهم مستهدفين مواقع للاحتلال داخل فلسطين المحتلة وسفنًا في البحر الأحمر كانت متجهة إليها، في رد على استمرار ما وصفوه بـ"حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي.