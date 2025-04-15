الاحتلال يقتحم عنبتا وبلعا وكفر اللبد شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدات: عنبتا، وبلعا، وكفر اللبد، شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال مدعومة بمدرعتين من نوع "إيتان"، اقتحمت بلدة عنبتا قادمة من حاجز عناب العسكري المقام عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية، ونشرت فرق المشاة فيها التي لاحقت الشبان وأوقفت عددا منهم وحققت معهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك بلدة بلعا، ونصبت حاجزا عند مدخلها الرئيسي، واعترضت حركة المركبات، كما اقتحمت بلدة كفر اللبد وسط إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات.