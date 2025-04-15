"حماس": قرار المالديف حظر دخول الإسرائيليين خطوة شجاعة وعلى الدول أن تقتدي بها

وطن: ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، مصادقة رئيس جمهورية المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، واصفة الخطوة بالشجاعة وفي الاتجاه الصحيح.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن هذا القرار يتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزّة.

وحثت "حماس" دول العالم كافة على الاقتداء بموقف جمهورية المالديف، وغيرها من الدول التي انحازت لقيم العدالة التي يمثلها الحق الفلسطيني، والعمل على عزل الكيان الإسرائيلي المارق، وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته الفاضحة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.