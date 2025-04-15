شهيدان ومصابون إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي القرارة بخان يونس

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطنين فتحي عبد القادر أبو شعر (56 عاما) ويحيى فتحي أبو شعر (33 عاما) إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة.

وفي السياق ذاته، قالت ذات المصادر إن النيران اشتعلت في منازل المواطنين شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,000 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.