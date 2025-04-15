"القسام" توجّه رسالة تحذيرية لأهالي الأسرى الإسرائيليين: "استعدوا لتوابيت سوداء"

وطن: بثّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، رسالة مصوّرة مقتضبة وجهتها إلى أهالي الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، تضمنّت تحذيرًا شديد اللهجة.

وظهرت في الفيديو مشاهد أرشيفية لتسليم جثامين جنود إسرائيليين سابقًا عبر الصليب الأحمر، وقد وضعت داخل نعوش سوداء، وكتبت عليها القسام: "كونوا مستعدين... قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء."

يأتي هذا التصعيد الإعلامي بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، عن فقدان الاتصال مع الوحدة المسؤولة عن احتجاز الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك عقب قصف إسرائيلي مباشر استهدف موقعهم في غزة.

الفيديو نُشر في وقت حساس من المفاوضات الجارية بوساطة مصرية، حيث أفادت "حماس"، يوم أمس، بتسلُّمها مقترحًا جديدًا يتضمن تهدئة مؤقتة مدتها 45 يومًا، تتخللها عملية تبادل يُفرج خلالها عن نصف الأسرى الإسرائيليين خلال الأسبوع الأول، مقابل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

لكن المقترح تضمّن بندًا رفضته حماس بشكل قاطع، إذ نصّ على نزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفه وفد الحركة بأنه "مرفوض جملة وتفصيلًا" باعتباره "حقًّا أصيلًا للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه".

ويستمر الوضع الإنساني في التدهور داخل غزة، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي، منذ 2 مارس/آذار، دخول المواد الغذائية والمياه عبر المعابر، ما فاقم الأزمة وهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة.