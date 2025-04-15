"حماس" تدعو لأسبوع غضب عالمي.. "غزة تحت الحصار والأنين يملأ المكان"

وطن: دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، يوم الثلاثاء، إلى "جعل الجمعة والسبت والأحد المقبلة أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال ورفضاً للدعم الأميركي"، مضيفةً: "نطلق نداءً عاجلاً لأمتنا ولكل أحرار العالم للمشاركة في أسبوع عالمي تحت عنوان غزة تستصرخكم".

وقالت الحركة: "نثمن الدعوات الشعبية والنقابية العالمية ونشجع على الاستجابة لها بجعل الثلاثاء يوماً للإضراب النقابي"، مشيرةً إلى أنّ "صرخات الأطفال وأنين الجرحى والمرضى وآهات الجوعى والمشردين تستصرخ جميع الضمائر الحية في العالم".

وأشارت إلى أنّ "حكومة الاحتلال الفاشي تواصل منع دخول المواد الأساسية اللازمة للحياة لغزة للأسبوع السابع على التوالي"، لافتةً إلى "مواصلة الاحتلال استهداف آبار المياه ومحطات التحلية في القطاع".

وأضافت حماس، أنّ "هذا الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال في قطاع غزة ركن أساسي في جريمة إبادة جماعية مخطط لها".

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم وإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي، مجددةً النداء إلى "دولنا العربية والإسلامية لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار الظالم عن غزة".

بدورها، دانت وزارة الصحة بغزة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الكويتي الميداني بمحافظة خان يونس، مضيفةً أنّ "الاستهداف يؤكد تعمّد الاحتلال إلحاق الضرر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص علاج المرضى".

وأمس الاثنين، أكّد المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، أنّ الوضع في قطاع غزة دخل مرحلة "جحيم متصاعد"، مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم المجاعة وانتشار الأمراض وغياب أي مكان آمن في القطاع.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الذي استؤنف في 18 آذار/مارس الماضي، على قطاع غزة، مسفراً عن أكثر من 1300 شهيد وآلاف الجرحى.