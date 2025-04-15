أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة الآسرة للاسير عيدان ألكسندر

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء عن فقدانهم الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر الموقع الرسمي لكتائب القسام على قناة تلغرام ان الكتائب لا تزال حتى اللحظة تحاول الوصول إلي الاسير الكسندر والمجموعة الاسرة له .

وأضاف أبو عبيدة: تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا.