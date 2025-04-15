اتساع دائرة الاحتجاج داخل جيش الاحتلال.. وحدات نخبة تنضم للمطالبة بوقف الحرب على غزة

وطن: أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاحتجاجات ضد استمرار الحرب على قطاع غزة تشهد تصاعدًا داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع انضمام فئات جديدة من جنود الاحتياط، في ظل تنامي المخاوف من أزمة حادة في القوى البشرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جنود احتياط من وحدة "الكوماندوز البحري" ووحدة "السايبر" قد وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب العمليات العسكرية في غزة.

وأضافت أن التقديرات داخل المؤسسة العسكرية تشير إلى اتساع الشرخ في الجيش، لا سيما مع انتقال الاحتجاجات من طياري الاحتياط – الذين بدأت حركتهم قبل أسابيع – إلى تشكيلات نخبوية أخرى، خصوصًا بعد إبعاد بعضهم من الخدمة.

ووفقًا للصحيفة، يحاول الجيش احتواء الأزمة قبل أن تمتد إلى الشارع الإسرائيلي، حيث شرع في فتح حوار مباشر مع جنود وضباط الاحتياط المشاركين في الحملة الاحتجاجية لتقليل الضرر المحتمل.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، عن قلقه من اتساع رقعة الاحتجاجات وتفاقم أزمة القوى البشرية في توقيت وصفه بـ"الحرج"، مما دفعه إلى الدفع باتجاه تهدئة الأوضاع مع الجنود المحتجين لتفادي تدهور الموقف داخل المؤسسة العسكرية.