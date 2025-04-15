مستوطنون يداهمون عرب المليحات شمال أريحا من 3 اتجاهات

وطن: داهم مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، تجمع عرب المليحات شمال مدينة أريحا، من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان صحفي، إن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار، بهدف الضغط على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار مليحات إلى أن المداهمة تمت بغطاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم.