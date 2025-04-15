رام الله: الاحتلال يقتحم المغير وسلواد ويهدم خيمة زراعية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بلدتي المغير وسلواد شمال رام الله، وهدمت خيمة زراعية في المغير.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات، ثم اقتحمت بلدة سلواد المجاورة.

وهدمت قوات الاحتلال خيمة زراعية تعود للمواطن رزق أبو نعيم والواقعة بين المغير وعين سامية التي تعتبر مصدر المياه الرئيسي لمحافظة رام الله والبيرة، وأخطرته بعدم نصبها مرة أخرى.