اعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة أبو ديس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت عددًا من المحال التجارية، حيث أغلقت محيطها ومنعت مرور المركبات.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع عدد من حالات الاختناق في صفوف المواطنين.

كما لاحقت قوات الاحتلال الشبان في الأزقة وبين الأحياء، قبل أن تعتقل الشاب يوسف سعيد ربيع من فناء منزله.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، حيث تداهم محلات، وتطلق قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي والمطاطي بشكل عشوائي صوب المواطنين، حيث اقتحمت خلال الأسبوع المضي حرم جامعة القدس في البلدة، وأصابت نحو 30 طالبا وموظفا بالاختناق.