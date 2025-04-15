جزر المالديف تحظر دخول الإسرائيليين.. ردٌ حازم على جرائم الإبادة في غزة

وطن: صدّقت حكومة جزر المالديف على قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، في خطوة وصفها مكتب الرئيس بأنها "تعكس موقفاً حازماً من الحكومة رداً على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المكتب الرئاسي أن "جزر المالديف تؤكد تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى الدعم الثابت الذي تبديه الدولة تجاه الفلسطينيين في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد متحدث باسم مكتب الرئيس لوكالة "فرانس برس" أن تنفيذ الحظر سيكون فورياً، دون تحديد إطار زمني لانتهائه.

وكانت السلطات في جزر المالديف قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها فرض الحظر في يونيو الماضي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية.