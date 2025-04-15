عدنان الصباح يكتب لوطن: رسالة الى الأسير عيدان الإسكندر ورفاقه

عزيزي عيدان

العنوان: انفاق غزة " البقعة الاكثر حرية على كوكب الأرض "

اكتب لك الان وقد ابتدأ عيد الحرية " الفصح اليهودي " فكل عام يا عزيزي وانت بخير وصحة وعافية والمقاومة وابنائها الذين يحموك بدمهم وقد انتصروا واحتفلوا معك في العام القادم في فلسطين حرة من العنصرية والفاشية والنازية التي تمثلها تلك الحكومة التي تدعي كذبا انها تسعى لإطلاق سراحك

اما لماذا تدعي كذبا فيكفي ان تعرف انهم اعلنوا وقف التفاوض طوال عطلة العيد ولكنهم لم يوقفوا القتل معتبرين ان القتل مقدس والتفاوض على اطلاق سراحك ورفاقك جريمة يحرمها الدين اليهودي افلا يكفي هذا لتعرف من هم اولئك الذين صرخت تسالهم " لماذا انا هنا " ولماذا لم يهتموا لأمرك ولا لأمر رفاقك.

انهم لا يريدون وقف الحرب على غزة بل يريدون وقف الحياة في غزة عبر وقف حياة كل من فيها بما فيهم انت ورفاقك بالقتل المباشر او بالجوع والعطش والمرض وما الى ذلك فلو هم ارادوا استعادتك :

- كان هناك فرصة فورية لصفقة مباشرة يتم فيها تبادل كل الاسرى قبل ان يقتل واحد منكم

- كل الدول تقدمت بمبادرات وكانت حكومتاك تراوغان دوم

- حكومتك الامريكية عرضت في ايار 2024 على حكومتك الاخرى معلومات استخبارية عن قادة حماس وعم شبكة الانفاق حيث انت ورفاقك مقابل

عدم اجتياح رفح ورفضت حكومة العصابة ذلك

- اكثر من مرة تقدم مستضيفوك باقتراحات لصفقة شاملة ورفضت العصابة

- اكثر من مقترح وافق عليه مستضيفوك ورفضت العصابة

- حرصت حكومة العصابة في تل ابيب ان نطول المفاوضات الى ما لا نهاية تارة بالتشاور واخرى بتغيير المفاوضين واخرى برفض حماس واخرى بتغيير

اماكن التفاوض وغيرها وغيرها ولا زالت تفعل ذلك.

- لم توافق على الافراج عنك منفردا

- لم توافق على الافراج عنك مع خمسة

- لم توافق على الافراج عنك مع ثمانية

- أخيرا أكبر نكتة وقف التفاوض احتراما لعيد الحرية " عيد الفصح اليهودي " ومواصلة القتل دون تحريم

وقف الحرب يا عيدان يعني:

- عدم الانتهاء من السطو على ما تبقى من ارض فلسطين

- عدم قدرة الولايات المتحدة من التواجد في الشرق الاوسط علنا لإدارة عالم الحروب القادم دون ان تشارك بها

- عدم القدرة على اشعال كل الجهات الارض ضد الصين البلد الاخطر

- عدم القدرة على اشعال الحروب في اوروبا بين شرقها وغربها واضعاف الطرفين واخضاعهم

- عدم اغتنام الفرصة للبدء بحروب لا تنتهي الا بالانتهاء من الدولة الوظيفية غفي العالم والتي لم يبق لها اي دور

- عدم التخلص من ترسانات الاسلحة التي لم يعد لها قيمة بعد الوصول الى الجيل الثامن من الحوب واخواته

- عدم التخلص من اكبر عدد ممكن من البشر والاقتراب من تحديد عدد البشر حسب الحاجة

- غزة يا عيدان بوابة لإضعاف مصر البلد العربي صاحب القوة الاكبر في المنطقة والسعودية البلد العربي صاحب الاقتصاد الاقوى في المنطقة

- مواصلة الحرب على غزة حجة لمواصلة الحرب على اليمن واستنزاف السعودية بدفع ثمن كل رصاصة اطلقت على يمن العروبة

- غزة يا عيدان بوابة حكومتيك لإخضاع لبنان والسطو عليه وتقسيم وتقاسم سوريا واخضاعها وتحويلها الى محطة ترانزيت لمشاريعهم وبضائعهم

- غزة يا عيدان بوابة لإخضاع ايران وتحطيم مشروعها ليخلو الميدان للمشروع الصهيوني العالمي بعد ام يسكت آخر المدافعين عن المظلومين

- غزة يا عيدان بوابة ادخال الجميع رغما عن انوفهم الى بيت الطاعة للصهيونية العالمية

- غزة يا عيدان عرض حي وحقيقي ليعلم الجميع مصيرهم ان قالوا لا للصهيونية العالمية

- ترغب الصهيونية العالمية بغرفة عمليات لتحقيق عالم " امبريالية المعرفة " القادم ومقرها الشرق الاوسط وقيادتها غزة لموقعها وواقعها ومن يمنعها هم اولئك الذين يحرسونك الان فانظر الى عيونهم فسترى جيدا هذا النبع الذي لا حدود له من الايمان بالحق والعدل والخير وحين تعود الى حضن والديك اسالهم عن عيني اعضاء حكومة العصابة المنشغلة عنك بنبيذ عيد الحرية " الفصح اليهودي "

أتدري يا عيدان لماذا لا يهتمون لأمرك

اولا لانهم في الاصل لا يرون لوجودك انت ومن مثلك ومعك انا ومن مثلي داعي على هذه الارض التي يعتقدون انها لهم وحدهم والآخرين من امثالنا لا داعي لوجودنا الا خدما لهم لا اكثر ولا اقل او ادوات يستخدمونها وقت يشاؤون ويتخلصون منها وقت يشاؤون وواثق انا انهم جميعا حجبوا عنك الحقيقة كل الحقيقة وكذا عن ابناء جيلك.

انت وانا وكل بني البشر ترى الصهيونية العالمية فينا لصوصا وعالة عليهم ولا داعي لوجودنا ففي قديم الزمان كانت الحاجة لنا كبيرة كعبيد ثم أقنان واخيرا عمال يستعبدوننا من الثامنة صباحا ويتم تحرينا بعد ثمانية ساعات عمل اما الان في زمن الذكاء الاصطناعي والانسان الالي فلم يعد لهم حاجة بنا وهم لا يحتاجون سوى النخبة والنخبة فقط وبعض ممن يخدمهم للضرورة لا اكثر فقد يبقون بحاجة لمن ينظف احذيتهم وفضلات طعامهم لا اكثر ولا اقل.

الحقيقة يا عيدان ان ما تسمى بالجنسية الامريكية التي تحملها هي اكبر كذبة عرفها التاريخ حتى الان فهي جنسية مسروقة تم سرقتها من اصحابها الحقيقيين بعد ذبحهم وسرقة ارضهم وسرقة اسمائهم وهوياتهم وتاريخهم والغائهم من التاريخ والجغرافيا.



لا زال العالم باسره يحتفل ويذكر ويخلد ذلك الرحالة كريستوفر كولمبس " الذي اكتشف امريكا معتقدا انها الهند ولكن هذا العالم ينسى او يتناسى الامة الامريكية العظيمة التي ذبحها من الوريد الى الوريد اجداد من يحملون الصفة الان زورا " الامريكيين " مع ان الامة الامريكية الحقيقية وحسب ما اتفق عليه حتى الان فان اصولهم تعود الى اكثر من 16 الف عام من الان في حين ان الرئيس الذي ناشدته لإطلاق سراحك ولد جده الاول لوالده في المانيا وجده الاول لوالدته في اسكتلندا ومع ذلك ها هو يحمل صفة الامريكي ويراس البلد ويحكم باسمها ويحارب كل الكون على انه الحضاري الاول ويتحدث عن الحقوق والحريات والحضارة ولا زال هناك بقايا الامريكيين الحقيقيين يعيشون في محميات خاصة كانوا قد اجبروا على الانتقال اليها قسرا.

اما في موضوع فلسطين فساترك لوالديك او جديك ان يقولوا لك الحقيقة حين تلتقيهم واظنهم سيفعلون بعد كل ما حدث وفقط اريد منك ان تسال مرافقيك " كتائب القسام " كيف عاشوا اخر عقدين من عمرهم ومن اين اتوا الى قطاع غزة وماذا يجي خارج النفق حيث تعيش بحراستهم وحمايتهم وهناك من جيشك الذي تنتمي اليه من يواصل ذبح اطفالهم وعائلاتهم بينما هم يواصلون حمايتك.

لا ادري ان كان ممكنا ان يسمح لك مرافقيك بقراءة حكاية الفصح وارجو ان تسامحهم ان منعوا عنك النبيذ ليس فقط لان النبيذ حرام ولكن لان الماء في غزة حسب الهة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وترامب وويتكوف صار حرام فليس يمكنهم الاتيان بالنبيذ لك وليس يمكنهم عمل مائدة عيد الفصح فلا خبز في غزة وانت تعلم جيدا انهم يمنحونك خبزهم الذي تبقى ولا تصدق كتائب القسام ان قالوا لك انهم سيقتلونك ان اقترب جيشك من مكانكم لانهم لن يفعلوا وكل ما في الامر انهم سيموتون معك.

غدا حين تحتضن والدتك ستعرف جيدا ان مرافقيك حين خرجوا لم يجدوا امهاتهم ولن يجدوا من يحتضنهم ولن يغضبوا منك انت وسيذكرونك كانسان عاش العذاب معهم جاع معهم عطش معهم وان قدر لك ان تروي ما جرى ستقول قطعا انك راغب بالعودة اليهم فلقد كانوا احن عليك من كل حكومة العصابة التي ناشدتها واحن عليك من حفيد القتلة الاوائل المدعو دونالد ترامب

عزيزي عيدان

جيش بيبي الفاشي العنصري المرتشي الفاسد الكذاب يقتل اطفال غزة ويحتل ارض سوريا ويقتل اطفال لبنان ويقتل احلام اليمن بتوفير الحليب لاطفال غزة وحين ستعرف كيف قاتل يمني من اجل فلسطيني وكيف ذبح لبناني من اجل فلسطيني ستعرف لماذا حماك من الموت رجال القسام بينما قتل جيشك رفاقك الذين كانوا معك واتمنى ان يفعلوا ذلك معك ايضا وان تعود سالما لأسرتك ولم اقل " لبيتك " يا عيدان لأنك قطعا ستكتشف غدا ان البيتين ذاك الذي على ارض امريكا وهذا الذي على ارض الغزيين من حراسك كانا على جماجم ودم الاخرين ولست ادري كيف ستغفو بعيدا عن انفاق غزة بعد ان عرفت الحقيقة.

عزيزي عيدان

ان لم يتمكن الفاشي بيبي وعصابته من اغتيالك انت ورفاقك ومرافقيك ووصلتم الى احضان اسركم ستكتشفون ان انفاق غزة كانت ارحب وستتمنون لو انكم هناك وكل ما عليك ان تفعله انت ورفاقك ان تقارن بين ما فعله هتلر وعصابته بأبناء جلدتك وما يفعله الان الهتلريين الجدد " بيبي وعصابته " باهل من حموك من الموت.

الصهيونية يا عيدان ليست يهودية على الاطلاق ولا علاقة لها بالأديان أيا كانت هذه الاديان فالصهيونية بحد ذاتها ولذاتها دين غير معلن فهو عابد للمال والثروة فقط ولا يرى الها في الكون الا المال ولذا يلتقي اصحاب هذا الدين معا ممن يمتلكون المال دون شروط لجنس او عرق او دين او طائفة ولا رابط يجمعهم الا الثرة والاستحواذ عليها ومنع احد من الوصول اليها عداهم الا بما يلزم من الفتات ولا شيء اكثر على الاطلاق واليهود يستخدمون كوقود لا اكثر ولا اقل.

مرة اخرى يا عيدان

لقد اوقفوا التفاوض على عودتك ورفاقك بسبب العيد لكنهم لم يوقفوا المقتلة ابدا فالقتل في دين صهيونية ترامب ونتن ياهو حلال والتفاوض على الحياة حرام لذا فان كل ما اتمناه ان لا يصلوا اليك ورفاقك ومن يحرسونكم وان تنتهي دوامة المقتلة على ارض غزة وتعود لحضن والديك ومرة اخرى كل عام وانت ورفاقك وحراسكم من رصاص حكومتيك بكل الخير