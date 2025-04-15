تكريم معلمي ومعلمات مشروع "تحسين تعليم العلوم" وتسليم أجهزة لابتوب للمدارس المستهدفة في جنوب الخليل

وطن: في إطار مشروع "تحسين جودة تعليم العلوم في المدارس الابتدائية"، الممول من الحملة اليابانية من أجل أطفال فلسطين (CCP-Japan)، والذي ينفذ بالتعاون بين مركز إبداع المعلم ومديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، تم اليوم الثلاثاء تنظيم حفل تكريم للمعلمين والمعلمات ومديري المدارس المشاركة في المشروع، إلى جانب تسليم أجهزة حاسوب محمولة (لابتوب) مخصصة لمعلمي ومُعلمات العلوم، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير الأداء التربوي والإداري والطلابي في مجال العلوم.

وحضر الفعالية كل من مدير عام التربية والتعليم في جنوب الخليل، د. ياسر صالح، ومدير الدائرة الفنية أ. خالد عيسى، ومدير مركز إبداع المعلم أ. رفعت صباح، إلى جانب السيدة أكاني شيباتاني، ممثلة عن الحملة اليابانية، والسيد محمد صبري البس، منسق البرامج في مركز إبداع المعلم في المنطقة الجنوبية.

وفي كلمته، أشاد د. ياسر صالح بجهود القائمين على المشروع، مثمناً دور الحملة اليابانية ومركز إبداع المعلم، ومعبّراً عن أمله في أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في تعليم العلوم، وأن ينعكس أثره إيجاباً على أداء الطلبة وتطورهم العلمي.

من جهته، أكد أ. رفعت صباح أن المشروع يُبرز التزام المعلمين والمعلمات في جنوب الخليل وفلسطين عموماً بالسعي نحو التطور المهني، داعياً المدارس المشاركة إلى الاستفادة القصوى من المشروع لتعزيز إمكانات كوادرها وطلبتها. ووجه شكره إلى مديرية التربية والتعليم والمدارس المستفيدة، وكذلك إلى الحملة اليابانية على دعمها المتواصل.

بدورها، استعرضت السيدة أكاني شيباتاني خطة عمل المشروع، مشيدةً بالتعاون الفلسطيني الياباني، ومؤكدة استمرار الحملة في دعم قطاع التعليم والطلبة الفلسطينيين، ومقدمة الشكر لجميع الشركاء على تعاونهم الفعّال.

وشهدت فعاليات الحفل فقرة فنية قدمتها طالبات مدرسة بنات أمريش الثانوية، اشتملت على عرض باللغة الإنجليزية واليابانية، سلط الضوء على عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، وثمّن دعم اليابان للطلبة الفلسطينيين، كما تناول العرض في المقابل مشهداً درامياً يعبّر عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصاً الأطفال والطلبة، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات.

يُذكر أن المشروع يستهدف مجموعة من المدارس في جنوب الخليل، وهي:

ذكور محمود درويش، ذكور بني حارث الأساسية، ذكور رافات، ذكور كرم الأشقر الأساسية، ذكور جعفر بن أبي طالب، ذكور دوما الأساسية، ذكور أبو عبيدة الأساسية، ذكور الخوارزمي، الأندلس، شهداء الظاهرية الثانوية، ذكور المجدل الأساسية، الرحمة الأساسية، دير العسل الفوقا، عسقلان الأساسية، وبنات دار السلام.