إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس

وطن: أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد فطاير، أثناء تواجده في أحد الشوارع، قبل انسحابها من المنطقة.