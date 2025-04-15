البنك الإسلامي الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 2024

وطن: عقد البنك الإسلامي الفلسطيني اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2024 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2025 في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام د. عماد السعدي والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية وممثلين عن مراقب الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين ومدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني، بالإضافة للحضور من مساهمي البنك.

وناقشت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وأقرته، كما استمعت إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وصادقت على البيانات المالية وأقرتها واستمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وناقشت الخطط المستقبلية للبنك.

كما أقرت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك للعام 2024، وانتخبت شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابها، وصادقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو جديد لهيئة الرقابة الشرعية في البنك.

وقال رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري إنه رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، إلا أن استمرار العمل والإنجاز يشكل عاملاً مهماً من عوامل الصمود، موضحاً أن النتائج المالية التي حققها البنك تؤكد متانة مركزه المالي واستقراره وتنسجم مع الخطط التي تم وضعها للعمل في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن النتائج أخذت بعين الاعتبار تعليمات الجهات الرقابية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين حالياً، وأن التراجع في الأرباح يأتي بفعل تخصيص البنك مبالغ كبيرة لمواجهة الآثار المحتملة والمترتبة على الأوضاع في غزة.

وأضاف المصري: " بالرغم من الظروف الصعبة، ضاعف البنك من جهوده في تطوير منتجاته وأدواته التكنولوجية لتمكين عملائه من إنجاز معاملاتهم وتحويلاتهم ومدفوعاتهم عن بعد، وكان البنك من السباقين بإطلاق خدماتiBURAQ و E-SADAD عبر تطبيق إسلامي موبايل. كما طوّر البنك نظاماً آلياً لإدارة دفعات الحجاج، وأطلق بطاقة الإيداع للعملاء من الشركات والمنشآت الفردية وبطاقة World Elite Mastercard وكذلك أطلق خدمات الدفع الإلكتروني عبر خاتم وسوار الدفع الذكي ونسخة جديدة كلياً ومحدثة من تطبيق إسلامي موبايل. كما أطلق البنك أنظمة حديثة لإدارة الاستثمار ونشر صرافات آلية حديثة تتضمن خدمات متطورة وجديدة لجمهور العملاء".

وأشار المصري أن هذه الإنجازات واستمرار المؤشرات الإيجابية في أداء البنك لم تكن لتتحقق لولا الخطط الاستباقية التي يعدها ويشرف عليها مجلس الإدارة، والتنفيذ الكفؤ لها من قبل الإدارة التنفيذية وبالتعاون مع كافة المستويات الإدارية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، حيث أسهمت هذه الجهود جميعها في حصول البنك على العديد من الجوائز والشهادات العالمية وكان آخرها جائزة أفضل بنك إسلامي في فلسطين في عدة مجالات للعام 2024 من قبل مجلةIslamic Finance News.

وأضاف المصري أن البنك ورغم الظروف القاهرة في قطاع غزة واصل تقديم خدماته من خلال موظفيه الذين بذلوا جهوداً استثنائية للقيام بذلك.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، فقد أكد المصري أن البنك واصل دعم المجتمع الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة، بالرغم من وجود عوامل تعطيلية على إنجاز كافة المشاريع المجتمعية المخطط لها نظراً للظروف الميدانية السائدة، مشيراً في الوقت نفسه لوجود خطة لسلسلة من التدخلات التي يعمل البنك على تنفيذها في هذا المجال خلال العام الحالي 2025.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

يذكر أن البنك أصدر التقرير السنوي والبيانات المالية بشكل رقمي، بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps .