تشييع جثمان الشهيد حطاب في مخيم الجلزون

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد مالك علي حطاب (19 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري في رام الله، بمشاركة شعبية حاشدة، إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم الجلزون، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، فيما أقيمت صلاة الجنازة على روح الشهيد بعد صلاة الظهر في مسجد "حراء" في مخيم الجلزون، قبل أن يوارى جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء المخيم.

يُشار إلى أن الشهيد حطاب، استُشهد مساء أمس الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في البطن خلال اقتحامها مخيم الجلزون.